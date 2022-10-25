Doğalgaz kombi kullanımının artığı son günlerde Başkentgaz İç Tesisat Mühendisi Taha Kayapınar ile verimli doğalgaz kullanımını ve tasarruf yollarını konuştuk. Kayapınar, “Kombi ve tesisat bakımı ile tasarruf etmek mümkün” dedi.

Ankara’da kış mevsiminin kendini göstermesi ve havaların soğuması ile birlikte kombi ve doğalgaz kullanımında da artış yaşandı. Başkentgaz İç Tesisat Mühendisi Taha Kayapınar ile doğalgaz ve kombi petek kullanımında tasarrufu ve verimi arttıran önemli noktalı konuştuk. Verimli Doğalgaz kullanımı için iç tesisat yapısı ve kullanımda bazı püf noktalarına dikkat etmek faturanın düşmesini sağlıyor.



Sürdürülebilir bir gelecek için enerji tasarrufunun önemini vurgulayan Başkentgaz İç Tesisat Mühendisi Taha Kayapınar, özellikle evde daha fazla vakit geçirdiğimiz şu dönemlerde doğal gaz tüketiminin arttığını belirtti. Kayapınar, “Doğal kaynakların verimli kullanılması gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çok önemli. Ayrıca alınacak en küçük önlem bile ülke ekonomisi ve aile bütçesine katkı açısından çok kıymetli” vurgusunu yaparak doğalgazın verimli kullanımında tasarrufun yanı sıra gelecek nesillere de fayda sağanağına değindi.

TASARRUFUN PÜF NOKTALARI

Doğalgazın diğer yakıt türlerine göre daha çevreci ve hesaplı olduğunu hatırlatan Taha Kayapınar, “Öncelikle kombiyi ısıtma yapılacak mekânın büyüklüğüne göre seçmek gerekiyor. Kombi ve tesisat bakımı ile tasarruf etmek mümkün. Baca ve filtrelerde zamanla oluşan tıkanıklıklar daha fazla doğal gaz tüketimine neden olur. Bu nedenle yetkili servislere kombi bakımı yaptırmalı, filtrelerini temizletmeliyiz. Kombi balkonda ise yalıtımının yapılması sisteme antifriz koyulması gerekiyor. Ayrıca yakıcı cihaz seçimi de verimlilik açısından dikkat edilmesi gereken bir husus. Hermetik kombiler enerji tasarrufu sağlıyor. Peteklerin de bakım ve kontrollerini yaptırmak etkili ısı dağılımı için öncelikli yapılması gerekenler arasında yer alıyor ” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

UYGUN İÇ TESİSAT İLE YÜZDE 20 TASARRUF MÜMKÜN

Doğal gaz tesisatının mevzuata uygun olmasının güvenli kullanımın yanı sıra tasarruf için de önemli olduğunu hatırlatan Kayapınar, “Doğalgaz tesisatını, öncelikle sertifikalı bir firmaya yaptırmak gerekiyor. Tesisat standartlara uygun yapılmışsa kombi çalıştırıldıktan sonra 15-20 dakika sonra ortam ısınmaya başlar. Isınma için uzun süre geçmesi gerekiyorsa kombi ve petek bağlantılarında sorun olabilir. Sertifikalı bir iç tesisat firmasına kontrol ettirilmeli” ifadelerini kullandı.

PETEKLERİN ETRAFINI AÇIK TUTULMALI

Ortama ısının dağılmasını sağlayan peteklerin önüne mobilya; üzerine saksı, çamaşır gibi eşyalar koyulmaması gerektiğini hatırlatan Kayapınar, petek kullanımı ile ilgili küçük detayları paylaştı. Petek ile duvar arasına ısı yalıtım materyali koymanın sıcağın dışarı çıkmasını, dışardan içeri soğuk gelmesini önlediğini belirtti. Camlara film uygulayarak, panjur kullanarak içeriye soğuk girmesini ve ortamdaki sıcak havanın dışarı çıkmasını engelleyebileceğimizi ifade etti. Peteklerde termostatik vana tercih etmenin, oda sıcaklığının ayarlanan değere eriştiğinde sıcak suyun peteğe geçmesini azaltarak, kombinin daha az çalışmasını; oda sıcaklığı düştüğünde kombinin otomatik olarak devreye girmesini sağlayıp fazla tüketimin önüne geçildiğini ifade etti. Termostatı 1 derece düşük sıcaklığa ayarlayarak yaklaşık yüzde 5 tasarruf yapılabileceğinin altını çizdi.

KOMBİYİ KAPATMAK DAHA FAZLA ENERJİ TÜKETİMİNE NEDEN OLUYOR

Doğalgaz abonelerinin büyük bir çoğunluğunun ev veya işyerinden çıkarken tasarruf amacıyla kombiyi kapattığını ifade eden Taha Kayapınar, “Kombi kapatıldığı zaman soğuyan ortamı ısıtmak için kombi daha fazla çalışır ve normalden fazla doğal gaz harcar. Bu nedenle evden işyerinden çıkarken kombiyi kapatmak yerine düşük sıcaklıkta çalıştırmak doğal gaz tüketimi açısından tasarruf sağlayacaktır.” dedi.

ISI YALITIMI TASARRUF MİKTARINI ARTIRIR

Başkentgaz İç Tesisat Mühendisi Taha Kayapınar son olarak binalara yapılan dış cephe yalıtımların doğalgaz tasarrufuna katkı sağlayacağını vurguladı. Kayapınar, “Bina yalıtımının, soğuk havalarda ortamdaki sıcak havanın dışarıya çıkmasını, yaz aylarında ise sıcak havanın içeriye girmesini engelleyerek enerji tasarrufuna büyük katkı sağlıyor, pencere ve kapı doğramalarının da ısı kaybını önleyecek nitelikte olmasının tasarrufa faydası var” şeklinde konuştu.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-