Konukevi 215 bin vatandaşa sıcak yuva oldu

Yenimahalle Belediyesi tarafından Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları için 2014 yılında hizmete açılan Zübeyde Hanım Konukevi, ülkenin dört bir yanından tedavi olmak amacıyla Ankara’ya gelen vatandaşlardan yoğun talep görüyor.