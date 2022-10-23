Konukevi 215 bin vatandaşa sıcak yuva oldu

İl dışından gelerek uzun süren tedavi sürecinde kalacak yer ihtiyacı olan hastaların ve refakatçilerin barınma sorununa duyarsız kalmayan Yenimahalle Belediyesi, Zübeyde Hanım Konukevi projesi ile bugüne kadar 215 bin vatandaşa hizmet sundu.
55 MİSAFİR ODASI, 3 ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK
Özevler Mahallesi’nde konumlandırılan 200 kişi kapasiteli Zübeyde Hanım Konukevi; 55 misafir odası, 3 öğün ücretsiz yemek servisinin yapıldığı yemekhane bölümü, TV odası, ütü, çamaşır yıkama ve kurutma odaları, rehberlik birimi, yönetim birimi, mescid ve otopark bölümlerini içerisinde barındırıyor.
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