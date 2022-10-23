  • BIST 3.934,63
  • Altın 989.089
  • Dolar 18.5781
  • Euro 18.2931
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Konukevi 215 bin vatandaşa sıcak yuva oldu

Yenimahalle Belediyesi tarafından Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören hasta ve hasta yakınları için 2014 yılında hizmete açılan Zübeyde Hanım Konukevi, ülkenin dört bir yanından tedavi olmak amacıyla Ankara’ya gelen vatandaşlardan yoğun talep görüyor.
Konukevi 215 bin vatandaşa sıcak yuva oldu

İl dışından gelerek uzun süren tedavi sürecinde kalacak yer ihtiyacı olan hastaların ve refakatçilerin barınma sorununa duyarsız kalmayan Yenimahalle Belediyesi, Zübeyde Hanım Konukevi projesi ile bugüne kadar 215 bin vatandaşa hizmet sundu.

img_7244.jpg

55 MİSAFİR ODASI, 3 ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK 

Özevler Mahallesi’nde konumlandırılan 200 kişi kapasiteli Zübeyde Hanım Konukevi; 55 misafir odası, 3 öğün ücretsiz yemek servisinin yapıldığı yemekhane bölümü, TV odası, ütü, çamaşır yıkama ve kurutma odaları, rehberlik birimi, yönetim birimi, mescid ve otopark bölümlerini içerisinde barındırıyor.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 24 ilçede toplam 201 noktada menfez ve dere geçiş köprüsü çalışması başladı24 Ekim 2022 Pazartesi 00:25
  • Başkentin ilçelerinde eğitim gören öğrenciler Endemik Vadi’yi ziyaret etti22 Ekim 2022 Cumartesi 03:31
  • Beypazarı’nda bir grup öğrenci, belediyeye ait örnek bahçeyi gezdi22 Ekim 2022 Cumartesi 03:26
  • 18. Ankara Kitap Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı22 Ekim 2022 Cumartesi 03:22
  • Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Çocuk Şenliği’nde tüm çocuklar eğlendi22 Ekim 2022 Cumartesi 02:29
  • Ankyra’dan Ankara’ya Fotoğraf Sergisi22 Ekim 2022 Cumartesi 02:19
  • Kölelikteki Dostluk: Afrika Saç Örgüsü22 Ekim 2022 Cumartesi 01:14
  • Köylü Kadınları Destekleme Projesi hayata geçiyor22 Ekim 2022 Cumartesi 01:11
  • Pursaklar Belediyesi Muhtarlarla bir araya geldi22 Ekim 2022 Cumartesi 01:08
  • Geleneksel Türk El Sanatları Atölyelerinde klasik usulde el sanatları icra ediliyor22 Ekim 2022 Cumartesi 00:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti