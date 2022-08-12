Konyaspor Avrupa kupalarına veda etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Arabam.com Konyaspor sahasında Lihtenştayn temsilcisi Vaduz'a 4-2 mağlup oldu. İlk maçta deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan Konyaspor, bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.