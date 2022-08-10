Mamak Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile faaliyetlerini sürdürüyor, insan odaklı çalışmalarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Muharrem ayıyla başlayan hicri takvimin, 1444. yılını idrak ediyoruz. Birlik ve beraberliğin sembolü Muharrem Ayı’nda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse aşure dağıttı.

AVLU’DA İKRAMLAR YAPILDI

Mamak Merkez Cami’nin avlusunda standlar kuruldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse aldı kepçeyi eline, vatandaşlara aşure dağıtımı yaptı. Başkan Murat Köse hemşehrileriyle tek tek tokalaştı, Muharrem aylarını tebrik etti. Mamaklılar da Başkan Murat Köse’ye ikram ettiği aşureler için teşekkür etti.

HAYIRLARA VESİLE OLSUN

Aşurenin dayanışma, paylaşma ve hoşgörünün simgesi olduğunu ifade eden Başkan Murat Köse, "Her biri ayrı bir lezzette olan bakliyat ve meyveler bir araya gelerek son derece güzel bir lezzet oluşturuyor. Bizler de farklılıklarımızı bir yere bırakarak her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Muharrem ayınız ve aşure gününüz hayırlara vesile olsun” dedi.

