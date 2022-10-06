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Köse Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mutlu Ege Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Projenin geldiği aşama ile ilgili bilgi alan Başkan Murat Köse, alanı gezerek incelemelerde bulundu.
Köse Millet Bahçesi çalışmalarını yerinde inceledi

115 bin metrekare alan üzerinde kurulacak Mutlu Ege Millet Bahçesi’nde; basketbol sahası, halı saha, tenis alanları, yeşil alanlar, bisiklet yolu, koşu yolu, idari bina, giyinme odaları, duş alanları, teknik alanlar, depo ve mescit yer alacak.

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3 YILDA 98 PROJE TAMAMLANDI 

 “Proje için heyecanlıyız” diyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tüm alanı ağaçlarla donatarak bin bir çiçekle döşeyeceğiz. Çocuklar, bisiklete binecek, yeşillikler üzerinde doyasıya yuvarlanacak. Mamak Belediyesi olarak 3 yılda 98 projemizi hayata geçirdik, halkımızın hizmetine sunacağımız projelerle Mamak daha güzel olacak” dedi.

DEVAM EDEN PROJELER 

Projeler arasında Mutlu Ege Millet Bahçesi, Mutlu Taş Ocakları Kentsel Dönüşüm Projesi, Fahri Korutürk Kentsel Dönüşüm Projesi, Şehit Hamza Sülün Millet Bahçesi, Ekolojik Köy, Kıbrıs Kanyonu Doğa Turizmi, Gülveren Engelsiz Yaşam Merkezi, GES Güneş Enerjisi Sistemi ve Kızılca Oto Sanayi Sitesi, Mamak Organize Sanayi yer alıyor.

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