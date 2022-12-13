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Kötü şartlarda beslendiği belirlenerek el konulan sincap Keçiören Belediyesine teslim edildi

Evcilleştiği için kendi doğal yaşam alanına bırakılması durumunda yaşaması mümkün olmayan sincap bundan böyle Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Alanı’nda kendisine ayrılan özel bölümde yaşamını sürdürecek.
Kötü şartlarda beslendiği belirlenerek el konulan sincap Keçiören Belediyesine teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Ankara’da bir vatandaşın evde beslenmesi yasak olan bir sincabı evcilleştirdiğini tespit ederek harekete geçti. Evcilleştiği için kendi doğal yaşam alanına bırakılması durumunda yaşaması mümkün olmayan sincap bundan böyle Keçiören Belediyesi Doğal Yaşam Alanı’nda kendisine ayrılan özel bölümde yaşamını sürdürecek. 

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ALTINOK FISTIKLA BESLEDİ 

Keçiören Belediyesi veteriner hekimlerince yapılan sağlık kontrollerinin ardından bir ayağında problem olduğu da tespit edilen sincap bakım ve tedavi altına alındı. Hızlı bir iyileşme süreci geçiren sincapla Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da yakından ilgilendi. Evcilleştirilmiş olduğu için insanlardan kaçmayan sevimli canlıyı Altınok fıstıkla besledi. 

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VATANDAŞLAR ZİYARET EDECEKLER 

Sevimli sincabın emin ellerde olduğunu söyleyen Altınok, “Eskiden Ankara'da çok sincap varmış. Sincaplar biliyorsunuz ağaçtan ağaca atlayarak yaşarlar. Rivayete göre çok fazla orman varmış Ankara’da. Ama şu an yok. Ağaçların savaşlarda güvenlik sebebiyle kesildiği ya da yakıldığı söylenir. Bizlerde ormanlık alanda yaşaması gereken ancak evcilleştiği için vahşi yaşama uyum sağlayamayacağını bildiğimiz bu canlımızı Doğal Yaşam Parkı’mızda besleyeceğiz. Vatandaşlarımızda sincabımızı ziyaret edip rahatlıkla görebilirler.” dedi. 

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