Köylere kilit parke taşı

Büyükşehir Belediyesi, yıllardır ihmal edilen kırsal mahallelerin yollarına kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, her gün 5 ekip ile köy meydanına çıkan bağlantı yollarında, okul ve sağlık ocağı çevresinde cami ile mezarlık içi ve yollarında, köy konaklarının avlularında mahallerin fiziki yapısına uygun kilitli parke taşlarıyla yol yapıyor.

KÖYLERE ESTETİK DOKUNUŞ

Büyükşehir Belediyesi, köy içi kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Güdül, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan ve Polatlı ilçelerinde sürdürüyor. Kullanım ömrünü tamamlamış ya da yenileme ihtiyacı olan malzemeler kaldırılarak yerlerine kilitli parke taşı döşeniyor. Kaldırım Yapım ve Bakım Onarım ekipleri 2019- 2022 tarihleri arasında mahalle statüsüne alınan 212 köyde 773 bin 35 metrekare tretuvar, 95 bin 702 metre bordür çalışması yaptı.