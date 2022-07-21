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Köylü pazarları açılıyor

Sincan Belediyesi el emeği ve üretime destek vermeye devam ediyor. Çiftçilerin ürettiği doğal ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturmak amacıyla kurulan köylü pazarları, haftanın 4 günü hizmet vermeye başlıyor.
Köylü pazarları açılıyor

Sincan Köylü pazarları 22 Temmuz itibariyle haftanın 4 günü olmak üzere yeniden açılıyor. Köylü pazarları aracılığıyla, çiftçilerin ürettiği doğal ürünler doğrudan tüketici ile buluşuyor ve çiftçiler, ürettikleri ürünleri aracısız şekilde satarak gelir elde ediyor. 

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Köyü pazarları, Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası iş birliği ile koordineli çalışma sonucunda kuruluyor. Üretici belgesi alan çiftçiler Sincan Zabıta Müdürlüğü’ne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabiliyor.

ŞU NOKTALARDA KURULUYOR

Köylü pazarlarının kurulduğu noktalarsa şöyle:
-Salı: Mevlâna Semt Pazarı 
-Çarşamba: Menderes TOKİ Pazarı
-Cuma: Osmanlı Kapalı Semt Pazar yeri
-Pazar: Yenikent Kapalı Semt Pazarı
 

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