Köylü pazarları artık 5 gün

Sincan’da çiftçiler ürünlerini vatandaşlara doğrudan ulaştırıyor. İlçede uzun süredir hizmet veren köylü pazarlarının sayısı 5’e yükseldi. GOP Mahallesi Eski Çarşamba Pazar yerinde cumartesi günleri artık köylü pazarı kurulmaya başladı.

Sincan Köylü pazarlarına cumartesi günleri GOP Mahallesi Eski Çarşamba Pazar yeri de eklendi. Böylece haftanın 5 günü farklı mahallelerde hizmet vermeye başladı. Köylü pazarlarında çiftçilerin ürettiği doğal ürünler doğrudan tüketici ile buluşuyor ve çiftçiler, ürettikleri ürünleri aracısız şekilde satarak gelir elde ediyor. Vatandaşlar da bostanda yetişen taze sebze ve meyvelere doğrudan ulaşmaktan oldukça memnun.

Köyü pazarları, Sincan Belediyesi, Sincan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sincan Ziraat Odası iş birliği ile koordineli çalışma sonucunda kuruluyor. Üretici belgesi alan çiftçiler Sincan Zabıta Müdürlüğü’ne müracaat ederek köylü pazarında satış yapabiliyor.