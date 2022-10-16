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Kullanılmayan bina Köy Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek

Kızılcahamam Yukarıkese Mahallesi’de geçmiş yıllarda okul olarak hizmet veren ve kullanılmayan binanın tadilatı Kızılcahamam Belediyesi tarafından yapılarak Kızılcahamam’ın ilk köy yaşam merkezi olarak hizmet verecek.
Kullanılmayan bina Köy Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek

Açılışı yapılarak hizmete başlayan Köy Yaşam Merkezi, tüm mahaller için örnek bir proje oldu. Köy Yaşam Merkezi’nin 14 Ekim 2022 tarihinde yapılan açılışına; Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Güray Altunay, Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Cihangir Cantürk, Kızılcahamamlılar Dernek Başkanı Beyhan Sarı, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.

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Belediye Başkanı Süleyman Acar konuşmasında, “Kızılcahamam’ın ilk köy yaşam merkezi olarak hizmet verecek olan Köy Yaşam Merkezimiz hayırlı olsun” dedi.
 

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