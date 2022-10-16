Kullanılmayan bina Köy Yaşam Merkezi olarak hizmet verecek

Kızılcahamam Yukarıkese Mahallesi’de geçmiş yıllarda okul olarak hizmet veren ve kullanılmayan binanın tadilatı Kızılcahamam Belediyesi tarafından yapılarak Kızılcahamam’ın ilk köy yaşam merkezi olarak hizmet verecek.