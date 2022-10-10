  • BIST 3.582,03
  • Altın 996.277
  • Dolar 18.5646
  • Euro 18.0091
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Kullanım Oranı yüzde 50 arttı

06.00 ila 06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçlarında tam ücret yerine 4,50 TL ödenen uygulamayı kullanan Başkentlilerin sayısı, okulların açıldığı eylül ayından bugüne kadar ortalama yüzde 50 arttı.
Kullanım Oranı yüzde 50 arttı

Okulların açıldığı 12 Eylül 2022 tarihinde kışlık servis programına geçen EGO Genel Müdürlüğünün, vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlattığı indirimli ulaşım tarifesi uygulaması da vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

YOLCU SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

27 Nisan 2022 tarihinde başlayan 06.00 ila 06.45 saatleri arasında toplu taşımada indirimli tarife uygulamasını kullananların sayısında eylül ayında yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte; ortalama yüzde 50 artış görüldü. Uygulamanın başladığı 27 Nisan 2022 tarihi öncesinde, 06.00-06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı 25 bin 530 iken okulların da açılmasının ardından 35 binin üzerine çıktı.

SABAH SAATLERİNDE TAM ÜCRET 4.50 TL

Şehir içi ulaşımda 06.00 ila 06.45 saatleri arasında uygulanan indirimli tarifede; EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da tam ücret 6,50 TL yerine 4,50 TL olarak ücretlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi indirimli ulaşım tarifesi ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu saatleri daha erkene çekerek toplu taşıma hizmetini konforlu hâle getirmeyi ve özel araçları olan Başkentlileri toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmeyi hedefliyor.
  


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 bin ton sıcak asfaltla yenileniyor10 Ekim 2022 Pazartesi 03:34
  • Ödülü Bekir Ödemiş aldı10 Ekim 2022 Pazartesi 02:31
  • 20 çeşit iş kıyafeti dikilerek personele teslim edildi10 Ekim 2022 Pazartesi 02:28
  • Binbir Gece Masalları sahnelendi10 Ekim 2022 Pazartesi 01:26
  • Görmeyen Çocuk Kalmasın10 Ekim 2022 Pazartesi 01:23
  • Sıra Yazıbeyli Köyü’nde10 Ekim 2022 Pazartesi 00:22
  • Yerli üreticiden alınan ağaç ve bitkiler dikildi10 Ekim 2022 Pazartesi 00:18
  • Seymenler Ata'nın huzuruna çıktı08 Ekim 2022 Cumartesi 03:39
  • Pursaklar Projelerini Tanıttı08 Ekim 2022 Cumartesi 03:35
  • Yaza Yelkenli Veda08 Ekim 2022 Cumartesi 03:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti