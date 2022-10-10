Kullanım Oranı yüzde 50 arttı

06.00 ila 06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçlarında tam ücret yerine 4,50 TL ödenen uygulamayı kullanan Başkentlilerin sayısı, okulların açıldığı eylül ayından bugüne kadar ortalama yüzde 50 arttı.

Okulların açıldığı 12 Eylül 2022 tarihinde kışlık servis programına geçen EGO Genel Müdürlüğünün, vatandaşların ulaşım giderlerine destek olmak ve belli saatlerde oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla başlattığı indirimli ulaşım tarifesi uygulaması da vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.

YOLCU SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

27 Nisan 2022 tarihinde başlayan 06.00 ila 06.45 saatleri arasında toplu taşımada indirimli tarife uygulamasını kullananların sayısında eylül ayında yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte; ortalama yüzde 50 artış görüldü. Uygulamanın başladığı 27 Nisan 2022 tarihi öncesinde, 06.00-06.45 saatleri arasında EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı 25 bin 530 iken okulların da açılmasının ardından 35 binin üzerine çıktı.

SABAH SAATLERİNDE TAM ÜCRET 4.50 TL

Şehir içi ulaşımda 06.00 ila 06.45 saatleri arasında uygulanan indirimli tarifede; EGO Genel Müdürlüğüne ait teleferik, otobüs ve raylı sistemler (Metro-ANKARAY) ile BAŞKENTRAY’da tam ücret 6,50 TL yerine 4,50 TL olarak ücretlendiriliyor. Büyükşehir Belediyesi indirimli ulaşım tarifesi ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu saatleri daha erkene çekerek toplu taşıma hizmetini konforlu hâle getirmeyi ve özel araçları olan Başkentlileri toplu taşıma araçlarını kullanmaya teşvik etmeyi hedefliyor.





