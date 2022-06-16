Sincan Belediyesi’nin düzenlediği kültür gezilerinin bu ay ki durağı Beypazarı oldu. Sincanlı kadınlar hem müzeleri gezdi hem de Beypazarı çarşısında yöresel ve kültürel ürünleri inceledi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın destekleriyle Başkan Ercan'ın eşi Emine Ercan'ın öncülüğünde düzenlenen "Kadın Kadına Aile Sohbetleri" her ay düzenli olarak devam ediyor. Sohbetlerin ardından çekilişle belirlenen katılımcılar Ankara Kültür gezisine katılma şansı yakalıyor. Bu ay Temelli ‘de gerçekleşen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” programının konuğu sanatçı Tülay Örten’di. Programda ayrıca çocuklar ve anneler için kukla ve animasyon gösterileri de yapıldı. Ardından gezi için çekiliş heyecanı yaşandı.

Çekilişi kazanan 70 katılımcı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın eşi Emine Ercan’ın da eşlik ettiği kültür gezisine katıldı. “Kadın Kadına Kültür Gezisi”nin bu ayki adresi Beypazarı oldu. Sincanlı hanımlar Beypazarı’nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ederek unutulmaz bir gün yaşadı.

TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLERE ZİYARET

Beypazarı Hırkatepe Köyü’ne giden kadınlar burada bulunan Gazi Gündüzalp Türbesi’ni ziyaret ederek dualar etti. Zindancık Tesisi’nde yemek arası vererek Beypazarı’nın yöresel lezzetlerini tadan hanımların bir sonraki durağı Beypazarı Tarih ve Kültür Müzesi oldu.

Son olarak Beypazarı’nın en meşhur mekanlarından biri olan Hıdırlık Tepesi’ne çıkan hanımları Beypazarı Festival alanına da uğrayarak geziyi tamamladı. Beypazarı’nın doğal güzellikleri ve geleneksel, kültürel dokusunun harmanlandığı geziden memnun ayrılan kadınlar Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan’a teşekkür etti.