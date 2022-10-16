Kültür Sanat ve Bilim Kurslarında Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Pursaklar Belediyesi, 7’den 70’e tüm yaş grupları için alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz gerçekleştirilecek olan Kültür, Sanat ve Bilim kurslarında yeni dönem kayıtları başladı.