Kültür ve Sanat Festivali başlıyor 

İlki 1999 yılında yapılan Etimesgut Belediyesi 24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali 26 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival 10 gün sürecek.

Büyük festival için hazırlıklar devam ediyor. Bu yılki festivalde Türk Cumhuriyet ve toplulukları, dernek vakıflarının yer aldığı 30 katılımcı yer alacak. Türk Beyleri Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek festivalde yer alacak sanatçılarda belirlendi.



HEYECANLI OLMALIYIZ

Festival toplantısında konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, festivale salgın nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Festivalimizi özledik. Kaldığımız yerden daha güçlü daha coşkulu daha heyecanlı bir şekilde festivalimize devam edeceğiz, sizlerden festivale hazırlanırken heyecanlı ve istekli olmanızı istiyorum” dedi.