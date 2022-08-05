Kültür ve Sanat Festivali başlıyor 

Büyük festival için hazırlıklar devam ediyor. Bu yılki festivalde Türk Cumhuriyet ve toplulukları, dernek vakıflarının yer aldığı 30 katılımcı yer alacak. Türk Beyleri Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek festivalde yer alacak sanatçılarda belirlendi.
HEYECANLI OLMALIYIZ
Festival toplantısında konuşan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, festivale salgın nedeniyle 2 yıl ara vermek zorunda kaldıklarını belirterek, "Festivalimizi özledik. Kaldığımız yerden daha güçlü daha coşkulu daha heyecanlı bir şekilde festivalimize devam edeceğiz, sizlerden festivale hazırlanırken heyecanlı ve istekli olmanızı istiyorum” dedi.
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