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Kültürel değerler kitap ve kısa film oluyor

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki yapı ve alanlar hakkında kitap ve kısa film hazırlayacak.
Kültürel değerler kitap ve kısa film oluyor


Büyükşehir Belediyesi, Başkentin turizm potansiyeline sahip alanları gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki yapı ve alanlar hakkında Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileriyle birlikte kitap ve film hazırlayacak.

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DEĞERLERİ GEZDİLER

Kısa film ve kitap hazırlıklarının sürdüğü proje için Bilkent Üniversitesi öğrencileri, Ankara’nın UNESCO değerlerinden Hacı Bayram Veli Cami, Arslanhane Cami ve Atatürk Bulvarı’ndaki eserleri gezerek, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığının uzman ekiplerinden bilgi aldı.

FİLM FESTİVALİNDE GÖSTERİLECEK 

Gerçekleştirilen gezinin ardından Bilkent Üniversitesinden Dr. Andreas Treske ve Yusuf Akçura öğrencileri ile birlikte 3’er dakikalık kısa filmler hazırlayacak. Filmler ilk kez kasım ayında gerçekleşecek Ankara Uluslararası Film Festivali’nde gösterilecek. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin yapacağı kısa filmler, Ankara Film Festivali ekibinden yönetmenlerin de katılacağı atölyelerde hazırlanacak.

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İNGİLİZCE-TÜRKÇE KİTAP HAZIRLANACAK

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Ankara’nın Dünya Geçici Miras Listesi’ndeki alan ve yapılarının kısa tarihçesinin anlatıldığı katalog niteliğindeki bir kitap için de çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanan kitabın hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanması planlanıyor.

Hazırlanan eserler; Ankara ve UNESCO merkezi Paris’te düzenlenecek diplomatik toplantılarda ‘geçici listede’ bulunan kültür varlıklarının ‘kalıcı listeye’ geçişi için kullanılması planlanıyor.

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