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Kurban pazarında satışlar sürüyor

Mamak Belediyesi Ortaköy Kurban Pazarı’nda satışlar sürüyor. Kurulan 79 çadırda kurbanlık satışları yapılırken, Mamak Zabıta Müdürlüğü de tedbiri elden bırakmıyor. Denetimlerle kurban satış yerleri kontrol ediliyor.
Kurban pazarında satışlar sürüyor

Mamak Belediyesi’nin kurduğu çadırlarda satışlarını gerçekleştiren Türkiye’nin dört bir yanından gelen satıcılar, bu imkanı kendilerine sağladığı için Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür etti. Yaklaşık bin 750 büyükbaş, 2 bin 500 küçükbaş hayvanın satıldığı Ortaköy Kurban Pazarı Ankaralıların hizmetinde… 

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KURBAN KESİM ALANINDA YANLARINDAYIZ 

Calaskalar hazırlandı, kurban kesimi için de bir alan oluşturuldu.  Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Vatandaşımızın hiç kuşkusu olmasın. Mamak Belediyesi olarak onlara sağladığımız kurban satış alanı gibi kurban kesim yerlerimizle de yine yanlarında olacağız. Ortaköy kurban kesim alanında rahatlıkla kurbanlarını kesebilirler. Rabbim şimdiden kurbanlarımızı kabul etsin” dedi.
 

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