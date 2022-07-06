Kurbanınızı işin ehli kasaplara emanet edin

Ankara Kasaplar Esnaf ve Sanatkarlar Odası YKÜ Sebahattin Bulut, Kurban Bayramı’nda; etlerin israf edilmeden parçalanması için işin ehli kasaplara emanet edilmesi gerektiğini kaydetti.

35 yıllık kasap Sebahattin Bulut’tan kurban için öneriler geldi. Ankara Kasaplar Esnaf ve Sanatkarlar Odası YKÜ Sebahattin Bulut, kurban keseceklere tavsiyelerde bulundu. Vatandaşlara, acemice kendi kurbanlarını kesmeleri ya da korsan kasaplara kurbanlarını emanet etmeleri yerine işin ehli olan kasapları tercih etmelerini tavsiye eden Bulut, "Kurban kesimi, işin ehli kasaplar tarafından yapılmalı. Kurban kesildikten sonra da yine dilediğiniz etin kuşbaşı parça ve kıyma olarak çektirilme işi de yine işin ehli, bilindik mahalle kasabına yaptırılmalı.” dedi.

Bulut, Kurban kesiminin dini esaslara ve sağlık şartlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, genel gözetim ve denetimini yapmak üzere Ankara Vali Yardımcısının başkanlığında oluşturulan Müftülük, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Belediyeler/Zabıta Müdürlükleri, Diyanet İşleri Başkanlığının temsilcilerinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonunda Ankara Kasaplar Odasını temsilen görev yaptığını belirtti.

KIYMA MAKİNELERİ SOĞUTUCULU OLMALI

Artan hava sıcaklığına dikkat çekerek kurban kesecek vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Bulut, şunları ekledi: "Kesimin hemen ardından etlerin sıcakken naylon torba ve kovaya koyulması kısa süre içerisinde etin bozulmasına neden olur. Et soğuduktan sonra parçalanmalı ve evde dinlenmiş ve iyice soğuduğundan emin olduktan sonra buzdolabına yerleştirilmeli. Vatandaşlarımız, sağlıksız koşullarda hazırlanan kurban etlerinden etkilenmemesi için senede bir defa kurulan içi paslı kıyma makineleri ile kapılarının önünde hijyenik olmayan şartlarda işlem yapan işin ehli olmayan manav, kırtasiyeci, kuruyemişçilere itimat etmesin. Bu da son derece sağlıksız bir durum. Özellikle kıyma makineleri soğutucu olmalı. Yoksa içinden geçen ve ısınan et bakteri üretir."

KIYMA ÇEKİMİ KİLO BAŞI 5 TL

Kurban Bayramı’nda kesim işleminin ardından uygulanacak işlemlere ilişkin Oda tarifesini de açıklayan Bulut, "Kurban etlerinden kıyma yaptırmak isteyenler, kasaplara bu işlem için kilo başına 5 TL, et işleme-kuşbaşı parça et için de kilo başı 10 TL ödeyecekler." dedi.

Ankara Kasaplar Esnaf ve Sanatkarlar Odası YKÜ Sebahattin Bulut'u kasap dükkanında ziyaret eden Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) YKÜ Yaşar Öztürk de kurban kesiminde istenmeyen görüntülerin sona ermesi ve daha sağlıklı koşullarda kurban kesimlerinin gerçekleştirilmesi için kurban kesiminin daha ehil eller tarafından, Oda-sicil kaydı olan kasap esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılmasının önemine vurgu y

