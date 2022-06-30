Kursiyerler hünerlerini sergiledi

Kültür sanat faaliyetlerini her zaman önemseyen Mamak Belediyesi, Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi’ni yeniden canlandırdı ve hizmete açtı. Kursiyerler, yılsonu müzik şöleninde hünerlerini sergiledi.