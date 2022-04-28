Kursiyerler, Ramazan Bayramı’na özel ikramlıklar hazırladı

Yenimahalle Belediyesi, Ata Kültür Merkezi YENİMEK Yemek kursunda eğitim gören kursiyerler, Ramazan Bayramı’na özel hünerlerini sergiledi.

Bayramların vazgeçilmez ikramları olan su böreğinden yaprak sarmasına kadar birbirinden lezzetli ürünleri hazırlayan kursiyerler, sadece yemeklerin lezzetiyle değil görsel sunumlarıyla da tam not aldı.

Eylül ayında yemek kursuna katılarak ilgi duydukları mutfak konusunda işin uzmanlarından eğitim almaya başlayan biri erkek olmak üzere yaşları 20 ila 60 arasında değişen 16 kursiyer marifetlerini sergiledi. 7 aylık eğitimi geride bırakan öğrenciler, öğrendikleri tüm detayları, küçük mutfak sırlarını da kullanarak muazzam lezzetlere imza attı. El açması yufka ile su böreği ve mantı yapan kursiyerler, yaprak sarması ile de iştah açtı.

13 yılda 137 bin vatandaş yararlandı

Yenimek kurs merkezlerinde eğitimlerin tam gaz devam ettiğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “YENİMEK çatımız altında 19 kurs merkezinde, 150 branş ve 150 öğretmen ile yaklaşık 20 bin vatandaşımıza eğitim veriyoruz. 13 yılda 137 binden fazla vatandaşımız eğitim aldı. Her bir kursiyerimizin başarısı bize gurur veriyor. Bizim asıl amacımız vatandaşlarımızın evlerine hapsolmaması. Kaybolan komşuluk, arkadaşlık, hemşerilik bilincinin arttırılmasıdır. Bunları yaparken eğitim almaları ve hatta burada öğrendikleri ile meslek sahibi olup aile bütçesine de katkı yapabilirlerse ne mutlu bize” diye konuştu.