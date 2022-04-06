Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti yeniden hizmete açılıyor 

Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle kapalı olan “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”ni yeniden hizmete açıyor.



Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıldır kapalı olan “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”ni yeniden hizmete açıyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, çocukların eğlenerek ve anlayabileceği seviyede hem teorik hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak eğitim verecek.

İLK DERS 18 NİSAN’DA BAŞLIYOR

Ücretsiz eğitimden yararlanmak isteyen okullar, hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında “(0312) 507 15 38” numaralı telefondan randevu alabilecek.

Başvuru sürecinin 4 Nisan’da başladığı trafik eğitimi, okulların kapanış tarihine kadar hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde verilecek. Trafik eğitimine, ana sınıfı ile 1 ve 2’nci sınıfta okuyan öğrenciler okulları tarafından alınacak randevu sistemine göre katılabilecek. 18 Nisan’da başlayacak eğitimler için Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’nde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.