  • BIST 2.316,40
  • Altın 910.707
  • Dolar 14.719
  • Euro 16.0502
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 12 °C
»

Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti yeniden hizmete açılıyor 

Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle kapalı olan “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”ni yeniden hizmete açıyor. 
Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti yeniden hizmete açılıyor 

 
Başkentli çocuklara erken yaşta trafik kurallarını öğretmeyi amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle 2 yıldır kapalı olan “Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti”ni yeniden hizmete açıyor. 

Fen İşleri Daire Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, çocukların eğlenerek ve anlayabileceği seviyede hem teorik hem de akülü arabalarla uygulamalı olarak eğitim verecek.

arsiv-(3)-009.jpg

İLK DERS 18 NİSAN’DA BAŞLIYOR
Ücretsiz eğitimden yararlanmak isteyen okullar, hafta içi her gün 09.00-12.00 ile 13.00-16.00 saatleri arasında “(0312) 507 15 38” numaralı telefondan randevu alabilecek.     

Başvuru sürecinin 4 Nisan’da başladığı trafik eğitimi, okulların kapanış tarihine kadar hafta içi her gün sabah ve öğleden sonra iki oturum şeklinde verilecek. Trafik eğitimine, ana sınıfı ile 1 ve 2’nci sınıfta okuyan öğrenciler okulları tarafından alınacak randevu sistemine göre katılabilecek. 18 Nisan’da başlayacak eğitimler için Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Pisti’nde yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Etimesgut Belediyesi'nden bakıma ihtiyacı olan vatandaşlar ücretsiz evde sağlık ve bakım hizmeti07 Nisan 2022 Perşembe 00:22
  • Pursaklar'da larvaların üreme bölgelerinde ilaçlama çalışmaları yapılıyor07 Nisan 2022 Perşembe 00:19
  • Yenimahalle’de mahalle iftarları başlıyor07 Nisan 2022 Perşembe 00:18
  • Ankara'da otomobil, şarampole yuvarlandı06 Nisan 2022 Çarşamba 11:51
  • Ankara Emniyeti'nden Kızılay'a kan bağışı06 Nisan 2022 Çarşamba 10:08
  • Bakan Soylu, polislerle sahur yaptı06 Nisan 2022 Çarşamba 10:07
  • Bakan Karaismailoğlu, şantiye işçileri ile sahur yaptı06 Nisan 2022 Çarşamba 09:44
  • Etimesgut Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası ramazan pidesini bu yıl 3.75 kuruştan satışa çıkardı06 Nisan 2022 Çarşamba 04:21
  • Mamak’ta üretime ve üreticiye destek06 Nisan 2022 Çarşamba 03:24
  • Keçiören'de öğrencilere sınav öncesi kaygı eğitimi verildi06 Nisan 2022 Çarşamba 02:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti