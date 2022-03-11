Kusunlar köy konağı açılıyor

Mamak Kusunlar’da hizmet verecek köy konağı, bugün açılıyor.

Mamaklıların sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyi ve dayanışmayı artırmayı amaçlayan projelerden biri olan köy konaklarının bir yenisi ise Kusunlar Mahallesi’nde hayat bulacak. bugün saat: 14.00’da hizmete açılacak bu özel yapıda iki adet salon, mutfak, depo, konağın çevresinde ise oturma alanları, meydan ve çocuk oyun alanı bulunuyor. Düğün, nişan, toplantı, yemek ve cenaze gibi insanların bir araya geldiği durumlarda hizmet verecek olan köy konağı aynı zamanda kına gecesi, asker uğurlaması, taziye gibi etkinliklerin gerçekleştirileceği bir mekân olacak.

Mimarisiyle Göz Dolduracak

Eski Ankara evi mimarisiyle Kusunlar Mahalle Konağı’nı Mamaklıların hizmetine sunacaklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Milletimizin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yaptığımız projelerle her zaman milletimizin hizmetindeyiz. Açılışımıza tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.