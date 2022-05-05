  • BIST 2.466,26
  • Altın 896.686
  • Dolar 14.8502
  • Euro 15.6674
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Kutludüğün Ekşi Mayalı Odun Fırını Ekmeği, Kutludüğün Mahallesi hanımları tarafından hazırlanıyor

Coğrafi işaret tescil belgeli “Kutludüğün Ekşi Mayalı Odun Fırını Ekmeği” MAKKOP bünyesinde Kutludüğün Mahallesi hanımları tarafından özenle hazırlanıyor.
Kutludüğün Ekşi Mayalı Odun Fırını Ekmeği, Kutludüğün Mahallesi hanımları tarafından hazırlanıyor

Sabahın erken saatlerinde fırının başına geçen kadınlar önce fırını yakıyor. Hamurun yoğrulmasından, ekmek hamuruna şekil verilmesine kadar tüm işleri sadece kadınların yaptığı bu fırından çıkan ekmeklerin ünü il sınırlarını aştı. Her gün yüzlerce ekmek pişiren kadınların hedefi bu lezzetle tüm ülkeyi tanıştırmak.

Kutludüğün ekmeği lezzetini ekşi mayadan ve odun ateşinden alıyor. Ekşi mayalı olması ve katkısız oluşu ise bağışıklığa destek oluyor. Günlerce bozulmadan kalabilen ekmek büyük ilgi görüyor. 

2-(2).jpeg

“Bu fırında kadınlara özgü bir çalışma var”
Kutludüğün Mahallesi’nin binlerce yıllık tarihi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,”Kutludüğün Mahallemizin meşhur ekmeğinde hiçbir katkı maddesi yok . İçinde katkı maddesi olmaması sebebiyle bağışıklığı da destekliyor. Kurduğumuz Mamak Kadın Kooperatifinde (MAKOP) kadın istihdamını en yüksek seviyede tutmak çok önemli. Lezzeti ile bağımlılık yapan Kutludüğün mahallemizin ekmeğini ülke genelinde aranan doğal ürünler içinde göreceğiz inşallah” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Silahla vurulmuş olarak ölü bulunan Sultan, toprağa verildi05 Mayıs 2022 Perşembe 15:05
  • LÖSEV'den lösemi hastası Zeynep'e moral ziyareti05 Mayıs 2022 Perşembe 15:00
  • Ankara'da bir kişinin öldüğü 34 kişinin yaralandığı kazada EGO şoförüne dava05 Mayıs 2022 Perşembe 13:43
  • ASKİ, 76 kilometre içme suyu altyapısını yeniledi05 Mayıs 2022 Perşembe 04:20
  • Altındağlı gençleri "Kitap Kurdu" isimli tiyatro oyunuyla buluştu05 Mayıs 2022 Perşembe 00:25
  • Ramazan Bayramı'nda ABB parkları Başkentlilerin tercihi oldu05 Mayıs 2022 Perşembe 00:24
  • Ramazan Bayramı'nda ‘Lunapark Çocukların Dünyası’ çocuklardan yoğun ilgi gördü05 Mayıs 2022 Perşembe 00:23
  • Başkan Serhat Oğuz, tedavi gören vatandaşlarla bayramlaştı05 Mayıs 2022 Perşembe 00:22
  • Altındağ’da bayram sevinci doya doya yaşandı05 Mayıs 2022 Perşembe 00:19
  • Başkan Murat Köse Belediye çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı05 Mayıs 2022 Perşembe 00:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti