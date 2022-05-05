Kutludüğün Ekşi Mayalı Odun Fırını Ekmeği, Kutludüğün Mahallesi hanımları tarafından hazırlanıyor

Coğrafi işaret tescil belgeli “Kutludüğün Ekşi Mayalı Odun Fırını Ekmeği” MAKKOP bünyesinde Kutludüğün Mahallesi hanımları tarafından özenle hazırlanıyor.

Sabahın erken saatlerinde fırının başına geçen kadınlar önce fırını yakıyor. Hamurun yoğrulmasından, ekmek hamuruna şekil verilmesine kadar tüm işleri sadece kadınların yaptığı bu fırından çıkan ekmeklerin ünü il sınırlarını aştı. Her gün yüzlerce ekmek pişiren kadınların hedefi bu lezzetle tüm ülkeyi tanıştırmak.

Kutludüğün ekmeği lezzetini ekşi mayadan ve odun ateşinden alıyor. Ekşi mayalı olması ve katkısız oluşu ise bağışıklığa destek oluyor. Günlerce bozulmadan kalabilen ekmek büyük ilgi görüyor.

“Bu fırında kadınlara özgü bir çalışma var”

Kutludüğün Mahallesi’nin binlerce yıllık tarihi olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse,”Kutludüğün Mahallemizin meşhur ekmeğinde hiçbir katkı maddesi yok . İçinde katkı maddesi olmaması sebebiyle bağışıklığı da destekliyor. Kurduğumuz Mamak Kadın Kooperatifinde (MAKOP) kadın istihdamını en yüksek seviyede tutmak çok önemli. Lezzeti ile bağımlılık yapan Kutludüğün mahallemizin ekmeğini ülke genelinde aranan doğal ürünler içinde göreceğiz inşallah” diye konuştu.