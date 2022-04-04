Kütüphane Haftası kapsamında kütüphanelerde etkinlik düzenlendi

Keçiören Belediyesi Kütüphane Haftası kapsamında ilçedeki kütüphanelerde çeşitli kitap okuma etkinlikleri düzenledi.

Keçiören Mehmet Ali Şahin Kütüphanesi’nde ise masal okuma atölyesi yapıldı. Atölyede ‘Üç Kedi Bir Dilek Kitabı’ okunurken, çalışmanın sonunda çocuklar kendileri için kitap ayracı yaptılar.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok okuma etkinliklerine katılan tüm öğlencileri tebrik ederek, “Yüce Rabbimizin ilk emri ikra. Allah`ın adıyla oku. Milletleri ve devletleri kalkındıran, yücelten ve yükselten eğitimdir. Gençlerimizi iyi yetiştirmek çok önemli, onlara fırsat vermek çok önemli. Kütüphanelerimiz inşallah çocuklarımıza, gençlerimize rehber, yol ve ışık olacak. Buradaki çocuklarımız geleceğimize, ülkemize ve milletimize inşallah hayırlı hizmetler yapacaklar. 58. Kütüphane haftası kutlu olsun dedi.

Başkan Altınok Kütüphane Haftası’nın başlangıcından itibaren kütüphanelerdeki öğrencileri ziyaret etmeye devam ediyor.