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Kütüphaneden Üniversiteye: Hepsiyle Gurur Duyuyorum

Altındağ Belediyesi kütüphanelerinde sınavlara hazırlanan gençlerden 557’si üniversiteli oldu. Tıp, mühendislik, öğretmenlik ve hukuk gibi bölümler kazanan öğrenciler Altındağ'ın gururu oldu. Başkan Balcı “Hepsiyle Gurur Duyuyorum”  dedi.
Kütüphaneden Üniversiteye: Hepsiyle Gurur Duyuyorum

Altındağlı gençlerin YKS sonuçları, yüzleri güldürdü. En başarılı yüzdelik dilimlerde yer alan, Türkiye'nin en iyi üniversitelerine yerleşen Altındağlı gençler, Altındağ'ın gururu oldu. 557 Altındağlı genç, hayalindeki bölüme yerleşti. Gençlerin sevincine Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu. Gençlerle bir araya gelen Başkan Balcı, tek tek hepsini tebrik etti.  
 
“Hepsiyle Gurur Duyuyorum”  
 
Altındağlı gençlerin kütüphanelerden çok iyi faydalandığına yakından şahit olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı "Gençlerimizin sınav maratonunda daima yanlarındaydık. Kütüphanelerimizi her ziyaretimde gençlerimizi çalışırken görüyordum. Böyle güzel başarılarını göreceğimize emindim. 557 gencimiz üniversiteli oldu. Hepsini tebrik ediyorum, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum” dedi.   

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“KÜTÜPHANELERİ BOŞ BIRAKMAYIN” 
 
Kütüphaneler sayesinde planlı ve sistemli bir şekilde çalışabildiklerini söyleyen Altındağlı gençler ise “Ders çalışmak için çok uygun bir ortam. Görevliler bizlere hem çok destek oldu, hem de bizi motive ettiler. Bizden sonra sınavlara hazırlanacak tüm genç kardeşlerimize bu kütüphanelerden faydalanmalarını tavsiye ediyoruz. Gelsinler, burada çalışsınlar, başarıya ulaşsınlar. Kütüphaneleri boş bırakmasınlar" tavsiyesinde bulundular. 

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