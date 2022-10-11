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Kütüphanelerde üye sayısı artıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçenin 8 ayrı noktasına konumlandırdığı kütüphaneler vatandaşlardan yoğun talep görüyor.
Kütüphanelerde üye sayısı artıyor

Ders çalışmak isteyen ve sınavlara hazırlanan gençler tarafından sıklıkla tercih edilen Yenimahalle Belediyesi kütüphanelerinde üye sayısı günden güne artıyor. Her gün sabah 9.00, akşam 20.00 saatleri arasında gençlere kapılarını sonuna kadar açan Yenimahalle’nin kütüphaneleri 8 ayrı noktada binlerce üyeye hizmet veriyor.

SORGULAYAN BİR NESİL YETİŞMELİ 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’nin dört bir yanında gençlerimiz için hizmete açtığımız kütüphanelerimiz yoğun talep görüyor. Türkiye’nin aydınlık geleceği için okuyan ve sorgulayan bir neslin yetişmesi gerekiyor. Hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından ilgi görmesi bizi mutlu ediyor” dedi. 

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