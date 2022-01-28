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Kuzey Kore, yeni füze denemeleri yaptığını doğruladı

Kuzey Kore, bu hafta iki füze denemesi yaptığını ve bu denemelerde başarılı olduğunu doğruladı.
Kuzey Kore, yeni füze denemeleri yaptığını doğruladı

Kuzey Kore Merkezi haber ajansının (KCNA), Devlet Başkanı Kim Jong-un bir mühimmat fabrikasına yaptığı ziyarete ilişkin haberinde, Kuzey Kore'nin bu hafta içinde başarılı füze denemeleri yaptığı bildirildi.

25 ve 27 Ocak'ta gerçekleştirilen denemelerin başarılı olduğu belirtildi.

27 Ocak'taki denemede, konvansiyonel savaş başlığına sahip "karadan karaya taktik güdümlü füzelerin" test edildiği, 25 Ocak'ta ise uzun menzilli iki füzenin fırlatıldığı ve füzelerin 2 saat 35 dakikadan fazla uçtuğunu, 1800 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurduğu kaydedildi.

Kuzey Kore son bir ayda 6 kez füze denemesi yaptı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin 27 Ocak'ta balistik olma ihtimali yüksek iki füze denemesi yaptığını, 25 Ocak'ta ise iki seyir füzesi test ettiğini açıklamıştı.

Kuzey Kore'nin füze denemeleri
Kuzey Kore, 5 Ocak'ta "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 12 Ocak'ta ülkede yeni bir hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin havada sesten 10 kat daha hızlı hareket ettiğini bildirmişti.

ABD yönetimi, 12 Ocak’ta Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli, bir Rus ve Rusya merkezli bir firmayı yaptırım listesine aldığını bildirmişti.

Kuzey Kore, ABD’nin kararına tepki göstermiş, yaptırım kararlarının ardından tren üzerinden balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore, 17 Ocak'ta gerçekleştirilen denemelerinin "taktik güdümlü füzeleri" olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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