Kuzey Yıldızı açıldı

İlçe sakinlerinin davet, mevlit, asker uğurlaması, sünnet gibi önemli anlarına ev sahipliği yapması amacıyla ilçenin dört bir yanına sosyal tesis kazandıran Yenimahalle Belediyesi, Kuzey Yıldızı Yenimahalle Evi’ni düzenlenen törenle hizmete açtı.

Barıştepe, Çiğdemtepe ve Pamuklar mahalleleri olmak üzere üç ayrı Yenimahalle Evi’ni hizmete açan Yenimahalle Belediyesi, 4’üncü tesisi ilçenin uzak mahallerinden biri olan Kuzey Yıldızı’na konumlandırdı.

Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör ve yönetimi, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Erhan Aras, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Yenimahalle Belediyesi Kent Orkestrası sanatçılarından Pırılay Pekpak ve Evren Çelik, sevilen şarkıları ve türküleri açılışa özel düzenlenen konserde ilçe sakinleri için seslendirdi.

Kaynaklarınızı size harcıyoruz

Kuzey Yıldızı Mahallesi’nin alt yapıdan üst yapıya kadar yapılan yatırımlarla Yenimahalle’nin yıldızı konumuna geldiğini belirterek mahalle sakinlerine seslenen Başkan Yaşar, “Yenimahalle sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de en gelişmiş ilçeler araştırmasında 980 ilçenin arasında 5’inci sıraya yerleşmiş durumdadır. Göreve geldiğimiz 2009 yılından bugüne ilçemize yaptığımız yatırımlar ve çalışmalar sonrasında Yenimahalle artık adından söz ettiren bir ilçe haline geldi. Sizin kaynaklarınızı size hizmet olarak kullanıyoruz. Göreve geldiğim günlerde Kuzey Yıldızı Mahallesini evlerin büyük çoğunluğunun boş olduğu, kaldırımların olmadığı, belediye adına herhangi bir yapının olmadığı bir yer olarak hatırlıyorum. Ancak bugün muhtarlık binası, pazar yeri, sağlık ocağı, parklar, kaldırımlar gibi eksik olan birçok hizmeti mahallemize getirdik ve Kuzey Yıldızı artık Yenimahalle’nin yıldızı oldu. Kimseyi ayırt etmeden ve ötekileştirmeden herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle’yi yaratmak için yola çıktık ve bunu hep birlikte başardık” dedi.

Eksikliği giderecek

Bu tesisin bölgede önemli bir eksikliğin giderilmesinde büyük rol oynayacağını belirterek sözlerini sürdüren Yaşar, “Kuzey Yıldızı sakinleri, Yenimahalle Evi’nde taziyeleri kabul edip, yemek verebilecek, mevlit okutabilecek, nişan, kına, asker uğurlaması, sünnet gibi organizasyonlar yapabilecek. Hanımlarımız YENİMEK kurslarında kendini geliştirme, hobi ve meslek edinme fırsatını bulacak. Yenimahalle Evi mahalle sakinlerinin sosyalleşmesinde, hemşerilik ve komşuluk bilincinin gelişmesinde büyük katkı sağlayacak” şeklinde konuştu.