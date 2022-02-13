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Lale Tiyatro Salonunda “Düşler Sahnesi” oyunu minik tiyatroseverler için perdelenecek

Her hafta sonu Lale Tiyatro Salonunda bu hafta “Düşler Sahnesi” oyunu minik tiyatroseverler için perdesini aralıyor. 
Lale Tiyatro Salonunda “Düşler Sahnesi” oyunu minik tiyatroseverler için perdelenecek

Sincan Belediyesi çocukların sanatla küçük yaşlarda tanıştırılması, topluma faydalı bireyler olmaları için gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla eğitici ve öğretici etkinlikler sunmaya devam ediyor. 

Hem eğlendiren hem de sosyal mesajlar veren tiyatro oyunları ile Hafta sonları çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. 

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Bu Haftanın Oyunu “Düşler Sahnesi” 
Sincan Lale Tiyatro Salonunda tiyatro perdesi her Pazar saat 13.00 ve 15.00’te çocuklar için aralanıyor.
13 Şubat Pazar günü “Düşler Sahnesi” oyunu minik seyircilerini bekliyor. Oyun için salon girişinden ücretsiz bilet temin ediniliyor.

Birbirinden zengin içeriklere sahip tiyatroları, aynı zamanda https://ekultur.sincan.bel.tr/ internet adresinden de ücretsiz şekilde izleyebilirsiniz.

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