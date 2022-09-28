Keçiören Belediyesinin 20 dönümlük Lavanta ve Gül Bahçesi’ndeki lavantalar hasat edildi.

Mahsuller belediye tarafından kolonya, dezenfektan ve sabun üretimi yapılan AR-GE Merkezine götürülerek hasat değerlendirme projesine başlandı. Proje kapsamında lavanta çayı üretimi yapılacak.

FAYDA SAĞLADI

Lavanta ve Gül Bahçesi’nin hem alternatif turizm noktası olduğunu hem de buradaki lavantalardan elde edilecek çayla üretimin önemine dikkat çektiklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Lavantalarımızı hasat etmenin keyfini yaşıyoruz. Hasadımız AR-GE Merkezimizde değerlendirme projesi aşamasında. Kimyagerlerimizin çalışmaları neticesinde mahsullerimizi Lavanta çayı yapacağız. Öte yandan Lavanta ve Gül Bahçemiz hem ziyaretçilerimize sunduğu manzara ile hem de turistik bir mekân olması itibariyle ilçemize önemli fayda sağladı. Lavanta ve Gül Bahçemizi inşallah ilk etapta 50 bin metrekare ardından da 270 bin metrekareye çıkararak önümüzdeki yıllarda daha geniş bir alanda hizmete sunacağız.” dedi.

