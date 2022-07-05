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LGS tercihlerinde rehberlik hizmeti 

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tepebaşı, Çaldıran, Mevlana kurs merkezleri ile Yunus Emre Kültür Merkezi’nde LGS öğrencilerine tercihleri konusunda rehberlik hizmeti verilmeye başlandı. 
LGS tercihlerinde rehberlik hizmeti 

Dört merkezde, 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tercih işlemlerinde belediye bünyesinde görevli öğretmenler yoğun bir mesai harcayarak öğrenciler için en uygun lise seçimini yapacaklar. 

DOĞRU TERCİH ÖNEMLİ 

Kurs merkezilerinin öğrencileri doğru liselere yönlendirmek ve onları istedikleri okullara yerleştirebilmek için seferber olacağını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Öğrencilerimizin yıl boyunca verdikleri emeklerin boşa gitmemesi için doğru tercih önemli. Sınava hazırlık sürecinde olduğu gibi tercih döneminde de gençlerimizin hedeflerine ulaşmaları için nefer olmaya devam edeceğiz. İnşallah her bir öğrencimiz gönlünden geçirdiği liseye yerleşir.” dedi. 

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