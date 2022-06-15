Liseler Arası Müzik Yarışması'nda Ankara'dan 10 okul finale kaldı

Bu yıl 24. kez düzenlenen, Türkiye’nin dört bir yanından bine yakın performansın başvurduğu “Liseler Arası Müzik Yarışması”nın finalistleri belli oldu. Yarışmada Ankara’dan 10 okul finale kaldı.

Ankara’dan; ‘’Grup’’ kategorisinde Ankara Fen Lisesi, Ankara Özel Tevfik Fikret Anadolu Lisesi’nden iki ayrı grup, Başkent Anadolu Lisesi, Kızılcahamam Anadolu Lisesi, Sınav Koleji Özel Ankara Anadolu ve Fen Lisesi, Şehit Haydar Çetin Anadolu Lisesi; ‘’Beste’’ kategorisinde Ayhan Sümer Anadolu Lisesi ve Özel Üçler Anadolu Lisesi; ‘’Erkek Solist’’ kategorisinde Ayhan Sümer Anadolu Lisesi’nden üç ayrı öğrenci, Kızılcahamam Anadolu Lisesi’nden iki ayrı öğrenci, Öğretmen Necla Kızılbağ Anadolu Lisesi’nden iki ayrı öğrenci; ‘’Kız Solist’’ kategorisinde Başkent Anadolu Lisesi ve Itrî Güzel Sanatlar Lisesi; ‘’Enstrüman’’ kategorisinde Anıttepe Anadolu Lisesi ve Ayhan Sümer Anadolu Lisesi’nden iki ayrı öğrenci ve Başkent Anadolu Lisesi finale kaldı.

Ankaralı öğrenciler, oylamanın yapılacağı SpotlighterApp üzerinden Ankaralılardan ve arkadaşlarından destek bekliyor.

Pandemi sebebiyle iki yıldır online olarak gerçekleşen “Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” unvanına sahip 24. Türkiye Liseler Arası Müzik Yarışması’nda 30 ilden 164 performans; Bireysel Kız Solist, Bireysel Erkek Solist, Bireysel Enstrüman, Grup ve Beste kategorilerinde dereceye girmek için oylanacak.

Oylamalar 20 Haziran akşamına kadar Spotlighter uygulaması üzerinden herkese açık olacak, kazananlar ise 29 Haziran’da açıklanacak.

KAZANANLARA MUHTEŞEM ÖDÜLLER

29 Haziran’da açıklanacak olan 24. Liseler Arası Müzik Yarışması’nın kazananları, aynı zamanda ödüllerin de sahibi olacak. Yarışmada dereceye girecek olanlara verilecek ödüller, Liseler Arası Müzik Yarışması’nın resmî sitesi üzerinden duyuruldu.

ŞEHRİN YILDIZLARI

Bu yıl bu kategoriler dışında ayrıca D&R sponsorluğunda gerçekleştirilen “Şehrin Yıldızları” oylaması ile Liseler Arası Müzik Yarışması’ndaki tüm performanslar arasından her şehirden bir yıldız seçilecek. Kategori fark etmeksizin her bir şehrin yıldızı, D&R hediye çekinin sahibi olacak.