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Liseler Arası TEKNOMER E-Spor Gençlik Kupası’nın birinci ön eleme müsabakaları tamamlandı

Keçiören Belediyesi tarafından düzenlenen 50 bin TL ödül havuzuna sahip ‘Liseler Arası TEKNOMER E-Spor Gençlik Kupası’nın birinci ön eleme müsabakaları tamamlandı. 4 lise Aralık ayındaki lig sürecine katılmaya hak kazandı.
Liseler Arası TEKNOMER E-Spor Gençlik Kupası’nın birinci ön eleme müsabakaları tamamlandı

Takımların kıyasıya mücadelesi sonucunda Kalaba Lisesi birinci, Keçiören Okyanus Koleji ikinci, Keçiören Sınav Anadolu Lisesi üçüncü, Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Turnuvaya katılan 62 takım arasından sıyrılan bu 4 takım ayı zamanda Aralık ayındaki lig sürecine katılmaya da hak kazandı.  

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4 TAKIM BELİRLENDİ

İkinci ön eleme müsabakaları için ise liselerden başvurular alındı. İkinci ön eleme müsabakaları 26-27 Kasım’da gerçekleştirilerek 8 takımlı lig sürecine katılacak diğer 4 takım belirlendi. 

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KIRAN KIRANA MÜCADELE 

Keçiörenli gençlerin turnuvalara gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gençlerimizi bilim ve teknolojinin getirdiği dünyaya hazırlamak noktasında attığımız adımlardan biri de e-spor. Bu anlamda gençlik kupamızda beklediğimiz gibi çekişmeli maçlar ve kıran kırana mücadeleler yaşandı. Bu organizasyonumuzu geliştirerek ilk etapta ulusal, inşallah ilerleyen süreçlerde de uluslararası seviyeye taşımak istiyoruz. E-sporun merkezi inşallah Keçiören olacak.” dedi.

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