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Lodumlu Mahallesi’ne kazandırılacak parkın yapım çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çankaya’da Lodumlu Mahallesi’ne kazandırılacak parkın yapım çalışmalarına devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı yanında bulunan park alanında çalışmaların yüzde 20’si tamamlandı.
Lodumlu Mahallesi’ne kazandırılacak parkın yapım çalışmaları devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çankaya’da Lodumlu Mahallesi’ne kazandırılacak parkın yapım çalışmalarına devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı yanında bulunan park alanında çalışmaların yüzde 20’si tamamlandı. 130 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak parkta, spor alanlarından kaykay parkurlarına, emekliler lokalinden çocuk kreşine pek çok sosyal tesis yer alacak.

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SÖZLEŞME BEDELİ 55 MİLYON 675 BİN TL

Sözleşme bedeli 55 milyon 675 bin TL olan park alanında bulunacak yapıların kazı çalışmaları tamamlanırken, silindir ile zeminde sıkılaştırma işlemi gerçekleştirildi. Kreş binası temel yalıtımı, drenaj, geotekstil ve koruma duvarı ile çevre dolgu çalışmaları sürerken, peyzaj alanlarında da kazı dolgu çalışması gerçekleştiriliyor. Büfe, güvenlik ve WC yapılarının da temeli atıldı. 

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