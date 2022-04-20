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Lösemili Zehra, fizik tedavi ile yürümeye başladı

Gaziantep'te rahatsızlanıp, yürüyemez duruma gelen Zerrin Zehra Orhan'a birçok kontrolün ardından ailesi tarafından getirildiği Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye olumlu cevap verdi. Zehra, fizik tedavi ile yeniden yürümeye başladı.
Lösemili Zehra, fizik tedavi ile yürümeye başladı

Gaziantep'te yaşayan Mehmet ve Elif Orhan çiftinin 3 kızlarından en küçüğü Zerrin Zehra, 2021 yılının ocak ayında rahatsızlandı ve ardından yürümekte güçlük çekmeye başladı. Kızlarını birçok hastaneye götüren Orhan ailesi, teşhis ve tedavi konusunda olumlu sonuç alamadı. Ardından aile geçen yıl mayıs ayında Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tahliller sonucunda Zerrin Zehra'ya lösemi teşhisi konuldu ve tedaviye başlandı. Bu sırada fizik tedaviye de başlandı. Robotik rehabilitasyon merkezindeki fizik tedaviye olumlu cevap veren Zerrin Zehra, yeniden yürümeye başladı.

'2 AYLIK SÜREDE YÜRÜMEYE BAŞLADI'
Mehmet Orhan, kızı Zehra'nın kaslarının zamanla iyice güçsüzleştiğini ve yürüyemediğini belirterek, "Gaziantep'te 4- 5 ay kadar hastanelerde gezdirdik. Çözüm bulamadılar. Bacaklarında kırık olduğunu söylediler. Çocuğumun ayakları 20 gün alçıda kaldı. Alçı çıkınca rahatsızlık devam etti. Adana'ya götürdük, iltihaplı romatizma teşhisi konuldu. En son Ankara'ya getirdik. Burada lösemi tanısı konuldu" dedi.

Anne Elif Orhan ise bazı tavsiyeler üzerine robotik rehabilitasyon merkezine geldiklerini ve tedaviden sonra kızının ağrılarının geçtiğini ifade ederek, "Kızım bana hiç yürüyemeyecek gibi geliyordu. Buraya geldikten sonra 2 aylık sürede yürümeye başladı. Çok mutlu oldum" diye konuştu.

Robotik rehabilitasyon merkezinin Genel Koordinatörü Kayhan Aslan da, "Zehra'nın kaslarında çok ciddi anlamda güçsüzlüğün olduğu belirtilince tedavisine başladık. 43 seanslık tedavi ile Zehra yeniden yürümeye başladı. Robotik rehabilitasyon ve manuel terapi seansları sonuç verdi. Kaslar güçlenmeye başlayınca Zehra’nın yüzü gülmeye başladı" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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