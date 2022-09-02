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Lucas Torreira ve Muslera, CZN Burak'la halay çekti

Lucas Torreira ve Muslera, CZN Burak'la halay çekti
CZN Burak, Galatasaraylı futbolcular Lucas Torreira ve Fernando Muslera ile birlikte halay çekti. Sosyal medyada paylaşılan o anlar çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
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