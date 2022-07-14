Lunaparka yoğun ilgi

Keçiören Belediyesi bünyesinde Kurban Bayramı boyunca da ücretsiz hizmet veren Deniz Dünyası ve çocuk lunaparkı yoğun ilgi gördü.

Deniz Dünyası'nı ziyaret eden çocuklar ve aileler binlerce tür sualtı canlısını yakından görme heyecanını yaşadı. Çocuk lunaparkı ise 8 farklı oyuncak ile 4-8 yaş grubu miniklere bayram sevincini en çok yaşatan merkezlerden biri oldu.

SOSYAL DONATIYA DEVAM

Çocukların Bayram boyunca Deniz Dünyası ve lunaparkta gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimize çocuklarımız için lunapark, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık. Aynı zamanda voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor. Keçiörenli çocuklar çok şanslı. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için yeni sosyal donatı alanları yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

