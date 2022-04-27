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Mahalle iftarlarının son adresi Beştepe Mahallesi oldu

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde kurduğu iftar sofraları dolup taşarken mahalle iftarlarının son adresi Beştepe Mahallesi oldu.
Mahalle iftarlarının son adresi Beştepe Mahallesi oldu

Başkan Yaşar, mahalle iftarının ardından parklarda çay içip sohbet eden ailelerin ve gençlerin keyfine ortak oldu. Ragıp Tüzün Parkı’nda Yenimahallelilerle bir araya gelen Yaşar, vatandaşla sohbet etti.

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Yenimahallelilerle birlikte olmaktan keyif alıyorum

Yoğun ilgiyle karşılaşan Yaşar, yanına gelen her vatandaşın isteklerini dinleyerek not etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Yaşar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları da kırmadı.

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Bulduğu her fırsatta Yenimahallelilerle bir araya geldiğini ifade eden Yaşar, “Hayatımın en güzel yıllarını geçirdiğim Yenimahalle’de, vatandaşlarla birlikte olmak bana çok büyük mutluluk veriyor. Uzun bir pandemi dönemi sonrasında yeniden bu güzel manzaraları görmek, yurttaşlarımızı sevdikleriyle sosyal alanlarda buluşturabilmek de ayrıca çok güzel. Tüm vatandaşlarımızın şimdiden Ramazan Bayramı’nı kutluyor sevdikleriyle sağlıklı nice bayramlar diliyorum” dedi.

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