Mahalle Konağı’nda iftar sevinci

Mamak Ortaköy Mahalle Konağı’nda iftar sofraları kuruldu. Mahalleli iftar sevincini bu kez Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile yaşadı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ortaköy Mahallesi sakinleri ile iftar açtı, hasbihal etti. Çocuklar, Hacivat Karagöz gösterileriyle eğlenirken, büyükler tasavvuf musikisi konseri ile kulaklarının pasını sildi.

Mamak Belediyesi, iftar yemekleri ile Mamaklılarla buluşmaya devam edecek. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Salgınla birlikte ara verdiğimiz iftar sofralarımızı yeniden kurmanın sevincini yaşıyoruz. Her gün mahalle konaklarımızda, çadırlarımızda, millet kıraathanelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan boyunca Mamaklılarla iftar sofralarında buluşmaya devam edeceğiz” dedi.