Mahalle muhtarlarından oluşan heyet Beypazarı Ticaret Odasını ziyaret etti

Beypazarı merkez mahalle muhtarlarından oluşan heyet, Beypazarı Ticaret Odasını ziyaret ederek, yeni yönetime hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Aralarında, Ayvaşık, Cumhuriyet Hacıkara, Zafer, Rüstempaşa, Beytepe, Kurtuluş, Başağaç, Yeşilağaç mahalle muhtarları, geçtiğimiz günlerde seçim sürecini tamamlayan Beypazarı Ticaret Odasını ziyaret ederek odası başkanlığı görevine seçilen İrfan Çelik'i tebrik etti, başarı temennisinde bulundu.

ÇELİK MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Beypazarı’nın yeni Ticaret Odası başkanı İrfan Çelik, Merkez mahalle muhtarlarının heyet halinde kendilerine yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik, muhtarların sesine har zaman kulak vereceğini ve Beypazarı’nı da her platformda anlatacağını kaydetti.

