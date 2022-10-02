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Mahalle sakinleriyle toplantı

Sincan Belediyesi, Mahalle Meclisi Toplantıları’na kaldığı yerden devam ediyor. Vatandaşla buluşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Mahalle Meclisi Toplantıları’na Atatürk Mahallesi’nden başladı.
Mahalle sakinleriyle toplantı

Göreve geldiğinden bu yana vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyerek yol alan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, mahalle mahalle gezerek Meclis toplantıları düzenliyor. Daha önce 57 Mahallede düzenlediği meclis toplantılarıyla mahalle sakinlerini dinleyen ve onlarla fikir alışverişinde bulunan Başkan Ercan, bu yıl da Mahalle Meclisi toplantılarına yeniden başladı.

İLK DURAK ATATÜRK MAHALLESİ

Toplantıların ilki Atatürk Mahallesi 100. Yıl İlkokulunda gerçekleşti. 7’den 70’e her yaştan mahalle sakininin katıldığı Meclis Toplantısında Başkan Ercan’ı çocuklar sevinçle karşıladı. Başkan Yardımcıları ve Birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda mahalle sakinlerinin istekleri dinlendi. Toplantının başında ilçede gerçekleştirilen çalışmalar ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi veren Başkan Ercan kendisine yöneltilen soruları cevapladı, istekleri tek tek not aldı.


 

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