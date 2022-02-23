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MAKKOP 26 Şubat Cumartesi Günü hizmete açılıyor

Mamak Belediyesi,  Mamak Kadın Kooperatifi Üretim Merkezi’ni (MAKKOP) 26 Şubat Cumartesi Günü Saat: 14.00’da hizmete açacak. 
MAKKOP 26 Şubat Cumartesi Günü hizmete açılıyor

Hem kadın istihdamına katkı sağlamak hem de ilçe genelinde tarımsal faaliyetlere canlılık kazandırmak için hayata geçecek olan MAKKOP ile elde edilen yerli ürünler vatandaşların sofralarını süsleyecek.

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Mamak tarımla anılıyor
Mamak'ın artık tarım ve üretim ile anılmaya başlandığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak günümüze destek, geleceğe yatırım olacak projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. Kadın istihdamına önem verdiğimiz projemizde, hanım kardeşlerimiz aile ekonomisine de katkı sağlayacak. Kadın elinin değdiği her şey güzelleşir, kadının emek verdiği her şey üretime dönüşür. Bu anlayışla gerçekleştirdiğimiz projemizde sağlayacağımız desteklerle birlikte kadınlarımızın gücüne güç katmak istiyor, açılışa tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.

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