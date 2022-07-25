Mamak Belediyesi’nin kadın istihdamını desteklemek ve sosyal anlamda yetkinleşmelerine zemin oluşturmak için hayata geçirdiği MAKKOP takdir topluyor.

Ankara’daki kadın kooperatifleri Mamak’ta bir araya geldi. Mamak Belediyesi Lavanta Bahçesi’nde düzenlenen kahvaltılı programda kadın temsilinin arttırılmasına, kadın istihdamının desteklenmesine, dayanışma gücünün önemine dikkat çekildi.

KADİM TATLAR HATIRLANIYOR

Lavanta Bahçesi’nden anne eli değmiş reçellere, dillere destan olan tescilli Kutlu düğün ekmeği ve yoğurduna kadar Mamak Kadın Kooperatifi bünyesinde şekillenen projeler sadece Mamak’ta değil, Ankara’da hatta yurdun dört bir yanında konuşulmaya devam ediyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta kadın iş gücüyle üretilen fakat unutulmaya yüz tutmuş kadim tatların yeniden hatırlanması için çalışmalar yürütüyoruz. Mamak Kadın Kooperatifimiz, kısa zamanda ürün çeşitliliğini artırdı. Ben emeği olan tüm hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum” dedi.