MAKKOP'ta sofralara kışlık ürünler hazırlanıyor

Mamaklı kadınların istihdamına katkı sağlamak ve sosyal anlamda yetkinleşmelerine zemin oluşturmak için kurulan Mamak Kadın Kooperatifi (MAKKOP) çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Mamak Kadın Kooperatifi’nin çalışkan hanımları salçasından reçeline kışlık ürünler hazırlıyor. Ekolojik Vadi’nin ata tohumlarından yetiştirilen organik domatesler kurulan kazanlarda kaynatılıyor, salça ve kahvaltılık soslar titizlikle hazırlanıyor. Yine Ekolojik Vadideki meyve bahçelerinden toplanan kayısılar, çilekler en doğal haliyle reçele dönüşüyor. Anne eli değmiş reçeller, salçalar, soslar; sofralarda yerini almak için MAKKOP satış ofislerinde…

BAŞKENT İÇİN ÜRETİYORUZ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ta kadın iş gücüyle üretilen fakat unutulmaya yüz tutmuş kadim tatların yeniden hatırlanması için çalışmalar yürüten Kooperatifimiz, kısa zamanda ürün çeşitliliğini artırdı. Mamaklı Hanımlarımız, ellerinin lezzeti ile kışa hazırlık yapıyor. Reçellerimiz, salçalarımız, MAKKOP Satış ofislerimizde yerini aldı. Ekolojik Vadi’de üretimini yaptığımız ürünleri dalından sofranıza taşımanın gururunu taşıyoruz. Kadınlarımız hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor, hem Mamak için Başkentliler için üretmeye devam ediyor” dedi.



