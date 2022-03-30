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Maltepe D-100'de kazada makas iddiası: 6 yaralı

Maltepe D-100'de kazada makas iddiası: 6 yaralı
Maltepe'de sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önce bariyerlere ardından başka bir otomobile çarptı. Araçta sıkışan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Maltepe Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü Muhammet Akçakale'nin makas atarak ilerlediği 34 AAS 933 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından aynı yönde ilerleyen Oğuzhan Demirli yönetimindeki 34 FH 5381 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü Muhammet Akçakale ile aynı araçta bulunan Faruk Alayıldız, Emirhan Durmaz, Yunus Emre Yeşilyurt, Rabia Yılmaz, Irmak Doğan’ı kurtardı. 4’ü ağır 6 yaralı, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Oğuzhan Demirli ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik akışı, otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla normale döndü. 

Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü, "Araç makas ata ata gidiyordu. Bostancı istikametinden beri tehlikeli bir şekilde. En sonunda hakimiyetini kaybedip, buradaki araçla birlikte kazaya karıştı. Aracın içinde altı kişi var. Diğer araçta da iki kişi vardı. Diğer araçtakileri yaralı durumunu bilmiyorum ama ağır yaralı" dedi.

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