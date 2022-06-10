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Mamak aile merkezlerinde yıl sonu sergisi düzenlendi

Nene Hatun Aile Merkezi, Neşet Ertaş Aile Merkezi ve Laika Akbilek Aile Merkezi’nde yıl sonu sergileri düzenlendi.
Mamak aile merkezlerinde yıl sonu sergisi düzenlendi

Nene Hatun Aile Merkezi’nde kursiyerlerin halk oyunları gösterisi büyük alkış aldı. Aile merkezi kreşi öğrencilerinin dans gösterisi yaptı. Mamak Belediye Başkanı Mehmet Düğmeci, hanımların el emeği eserlerini yakından inceledi. Kreş öğrencilerinin el becerileri de annelerininkini aratmadı. Laika Akbilek Aile Merkezi de yılsonu sergisi düzenledi. Mamak Belediye Başkan Yardımcısı hanımların el işlemelerini tek tek inceledi. El emeği göz nuru eserler sergiyi gezenlerden tam not aldı.

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GURUR DUYUYORUZ

Mamak Belediyesi’nin “Kadın Dostu” belediyecilik anlayışı ile açtığı Aile Merkezleri hanımların hünerlerini ortaya çıkardığı atölyelere dönüştü. Mamaklı hanımlar aile merkezlerinde hem bir hobi dalı kazanıyor hem de aile ekonomisine katkı sunmak adına yeni iş kolları ile tanışıyor.

Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Her gün bir mahallemizde bir aile merkezimizde yılsonu sergisine katılıyoruz. Mamaklı hanım kardeşlerimizin azim ve becerilerini gördükçe kendileri ile gurur duyuyoruz. Mamak Belediyesi olarak her zaman hanım kardeşlerimizin yanındayız” dedi.

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