Mamak Artık Tarımın Merkezi

Tarım cenneti “Ekolojik Vadi”de neler yok ki, lavanta bahçesinden tıbbi aromatik bitkilere, meyve sebze bahçelerine kadar birçok ürün burada yetiştiriliyor. Ata tohumlarından üretimle organik tarım yapılıyor.
Mamak Belediyesi son olarak 40 bin kök çilek ekimi ile bahçelerini şenlendirdi. Mamak çileği rengiyle kokusuyla tadıyla bir başka…
HASAT FESTİVALİ
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekolojik Vadi projemiz yeşil belediyecilik anlamında en kıymetli çalışmalarımızdan. Çilek tarlamız da mahsul vermeye başladı. Hasat festivalimizde hemşehrilerimizle, ürünleri hasat edeceğiz inşallah” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.