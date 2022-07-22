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Mamak Artık Tarımın Merkezi

Mamak Belediyesi, tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyor. Ürettiği projelerle ve desteklerle çiftçilerin yanında yer alan Mamak Belediyesi, tarım faaliyetlerine de hız kesmeden devam ediyor.
Mamak Artık Tarımın Merkezi


Tarım cenneti “Ekolojik Vadi”de neler yok ki, lavanta bahçesinden tıbbi aromatik bitkilere, meyve sebze bahçelerine kadar birçok ürün burada yetiştiriliyor. Ata tohumlarından üretimle organik tarım yapılıyor. 

Mamak Belediyesi son olarak 40 bin kök çilek ekimi ile bahçelerini şenlendirdi. Mamak çileği rengiyle kokusuyla tadıyla bir başka…

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HASAT FESTİVALİ  

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ekolojik Vadi projemiz yeşil belediyecilik anlamında en kıymetli çalışmalarımızdan. Çilek tarlamız da mahsul vermeye başladı. Hasat festivalimizde hemşehrilerimizle, ürünleri hasat edeceğiz inşallah” dedi. 
 

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