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Mamak Ayçiçekleriyle Renklendi

Mamak Belediyesi’nin çiftçilere verdiği hibe ayçiçeği tohumları çiçek açtı, boy verdi, hasadı bekliyor.
Mamak Ayçiçekleriyle Renklendi

Tarım ve kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri hayata geçiren Mamak Belediyesi ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Mamak Belediyesi yine anlamlı bir proje ile üreticinin, çiftçinin yanında olduğunu gösterdi. 

Türkiye’de ayçiçeği yağı tüketimi yıllık yaklaşık 900 bin ton. Ülke mahsulünden elde edilen ayçiçeği yağı ise yıllık yaklaşık olarak sadece 400-450 bin tona ulaşıyor. Türkiye’de yağlık ayçiçeğinin, üretimde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve arz açığının giderilmesi amacıyla desteklenmesi gerekiyor. 

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ÇİFTÇİYE HİBE DESTEĞİ 

Mamak Belediyesi de buradan hareketle çiftçilere yüzde 90 hibe desteği ile yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapmıştı. İşte o tohumlar gelişti, büyüdü sarı bir masala dönüştü. 2 bin dönümlük araziye ekilen ayçiçekleri hem çiftçilerin yüzünü güldürdü hem de Mamak için bir ilk oldu. Ayçiçekleri ilk kez Mamak’ta toprakla buluştu. 

Günler haftaları, haftalar ayları kovaladı. Günebakanlar, güneşle, suyla serpildi; büyüdü. Mamak Belediyesi sadece hibe tohum desteği sağlamadı, çiftçiye havalı mibzer desteği sağladı. Üstelik yetiştirilen ayçiçekleri için alım garantisi de verdi. 

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ARTIK HASAT ZAMANI 

Hasadı bekleyen ayçiçekleri Mamak’a ayrı bir renk kattı. Ayçiçeği tarlaları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Yolculuk esnasında ayçiçeği tarlasını fark edenler soluğu ayçiçeklerinin yanında alıyor, eşsiz fotoğraflar ortaya çıkıyor.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ayçiçeği tohum desteğimizle ilgili, çiftçilerimiz memnun Ayçiçekler boy vermiş, çiçek açmış. Hasadı da bereketli olur. Milletimizin Hizmetindeyiz. Mamak Daha güzel oluyor” dedi.
 

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