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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ara Tatil Çocuk Şenliği’nde çocuklarla eğlencenin tadını çıkardı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Ara Tatil Çocuk Şenliği’nde çocuklarla eğlencenin tadını çıkardı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ara Tatil Çocuk Şenliği’nde çocuklarla eğlencenin tadını çıkardı

Söylenen şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden minikler Başkan Amcalarına hitaben şarkılar da söyledi. Başkan Murat Köse ise çocukları ayakta alkışladı, onlara eşlik etti. Ödüllü oyunlar, danslar, kukla ve palyaço gösterileri ile renklenen şenlik için çocuklar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye sarılarak teşekkür etti. 

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ARA TATİLDE BULUŞTUK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ara tatili fırsat bildik, çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuk demek gülmek demek, çocuk demek oyun demek, eğlence demek… Çocuklarımızın yüzünden tebessüm eksik olmasın diye çalışıyoruz” dedi.


 

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