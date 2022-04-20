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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse atiko otobüsünü yakından inceledi

Mamak Belediyesi’nin çocuklara geri dönüşüm ve sıfır atık kültürü kazandırmak için hazırlanan geri dönüşüm eğitim projesi "Geleceğine Sahip Çık" uygulanmaya başlandı.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse atiko otobüsünü yakından inceledi

Projenin çocuklar için yaratılan kahramanı "Atiko" ile birlikte eğitim otobüsü artık yollarda. Çok yakın bir zamanda çocuklara eğitime başlayacak olan otobüsü Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yakından inceledi. 

Eğitim otobüsünün içinde geri dönüşüm ve  sıfır atık konusunda çocukların  bilinçlenebileceği  renkli bir dünya oluşturuldu. 

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse "Çocuklarımızın geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesi önemli. Bizler de bu düşünceden hareketle Atiko'yu yola çıkarıyoruz. Mahalle mahalle gezerek çocuklara sıfır atık ve geri dönüşüm eğitimi verecek" dedi.

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