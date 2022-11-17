  • BIST 4.507,24
  • Altın 1051.305
  • Dolar 18.5784
  • Euro 19.2116
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 7 °C
»

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse çocuklarla kukla ve palyaço gösterisi izledi

Vatandaşın mutluluğu ve huzuru için çalışan Mamak Belediyesi sadece alt yapı üst yapı çalışmaları ile değil, düzenlediği faaliyet ve etkinliklerle örnek belediyecilik yapıyor.
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse çocuklarla kukla ve palyaço gösterisi izledi

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde “Ara Tatil Çocuk Şenliği” düzenlendi. Çocuklar, Mamak Belediyesi’nin ara tatilde düzenlediği bu keyifli programda, kukla ve palyaço gösterisinden ödüllü yarışmalara kadar birçok etkinlikle eğlencenin tadına vardı.

foto-(4)-063.jpeg

GÜLÜMSEME HİÇ EKSİLMESİN

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, şenliğe katılan çocukların sevincine ortak oldu. Başkan Murat Köse, “Siz çocuklarımıza ara tatilde sürpriz yapalım istedik. Çocuk Şenliklerimizle sizlerin moral depolamasını yeni döneme daha dinç ve istekli bir şekilde hazırlanmasını istedik. Siz çocuklarımızın yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin inşallah” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asım Balcı: Hacı Bayram-ı Veli’nin manevi mirasına sahip çıkacağız17 Kasım 2022 Perşembe 13:59
  • 2. Uluslararası Naim Süleymanoğlu Halter Turnuvası ile 16 ülkeden 72 sporcu buluştu17 Kasım 2022 Perşembe 03:05
  • Sincan’da Polatlar Mahalle Konağı’nın daha temeli atıldı17 Kasım 2022 Perşembe 02:10
  • Mamak’ta, 6 hafta boyunca sürecek Orman Okulu’nda ders zili çaldı17 Kasım 2022 Perşembe 02:03
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, muhtarlara hizmetlerde kullanılmak üzere bilgisayar teslim etti17 Kasım 2022 Perşembe 01:58
  • Mamak Belediyesi kadınlara yönelik arıcılık kurslarına hız kesmeden devam ediyor17 Kasım 2022 Perşembe 01:55
  • Kahramankazan’da Necip Fazıl’ın oyunu sahneye kondu17 Kasım 2022 Perşembe 01:01
  • Kızılcahamam’da 'Diyabet Günü' Programı düzenlendi17 Kasım 2022 Perşembe 00:50
  • Esenboğa Havalimanı'nın Bazı bölümleri işletmeciye kiralanacak17 Kasım 2022 Perşembe 00:48
  • Pursaklar Belediyesi vatandaşın evini yeniden eski haline getirmek üzere kolları sıvadı17 Kasım 2022 Perşembe 00:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti