Mamak Belediye Başkanı Murat Köse çocuklarla kukla ve palyaço gösterisi izledi

Vatandaşın mutluluğu ve huzuru için çalışan Mamak Belediyesi sadece alt yapı üst yapı çalışmaları ile değil, düzenlediği faaliyet ve etkinliklerle örnek belediyecilik yapıyor.